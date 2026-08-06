SANIDAD

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Valdepeñas preparado para el futuro de la especialidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cerca de 400 000 € en la reforma y renovación del servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Valdepeñas, que ya está preparado para incorporar los sistemas de digitalización para formar parte de una futura red sanitaria regional.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Valdepeñas preparado para el futuro de la especialidad

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Valdepeñas es un ejemplo del futuro de esta especialidad en el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha. La reforma integral de sus instalaciones y la incorporación de nuevas tecnologías, con una inversión cercana a los 400 000 euros, ha mejorado la capacidad diagnóstica y permite la futura incorporación de sistemas de digitalización para formar parte en un futuro de una red única para toda la región. Como ha destacado hoy el consejero del área, Jesús Fernández Sanz, en una visita a este servicio.

Visita del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, al servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Valdepeñas
Visita del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, al servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Valdepeñas | JCCM

También se ha ampliado el área de trabajo e instalado un nuevo sistema de climatización, capaz de asegurar las condiciones ambientales necesarias para la manipulación segura de sustancias químicas utilizadas habitualmente durante el proceso diagnóstico.

La jefa del servicio, la patóloga Lorena Alarcón, explica la importancia de un servicio imprescindible, para muchos desconocidos.

Tras el primer año de funcionamiento de las nuevas instalaciones, tecnológicamente avanzadas y con recursos humanos adecuados, el balance realizado por el Hospital General de Valdepeñas es claramente positivo.

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