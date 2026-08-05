Simbólica entrega de llaves de la sede de la DO Valdepeñas

La entrega simbólica de las llaves de la sede de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas escenifica el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la nueva Interprofesional de esta marca de calidad, coincidiendo con la incipiente vendimia. La primera con el nuevo órgano de gestión, que empieza con cifras positivas. Cristina Nieto, presidenta de InterValdepeñas: "Si hacemos caso a los datos del año pasado, sí que estaríamos al 100% de la uva tinta vinificada para DO Valdepeñas y aproximadamente un 30% de la superficie inscrita para destinarlo a vinos de DO Valdepeñas. Nuestro objetivo llegar a las 14 000 hectáreas, me parece que es un buen objetivo. Sería el 70%, aproximadamente, del viñedo tinto y el 40, o el treinta y tantos, del viñedo blanco. Ese es nuestro objetivo y me parece que es un punto de partida importante".

ACTO SIMBÓLICO, APOYO INSTITUCIONAL

Sobre el edificio recuperado, Nieto ha destacado que este inmueble forma parte de la historia del Consejo Regulador. Es "la casa de todos" y sus puertas siempre van a estar abiertas, ha dicho, haciendo así una llamada a la unidad de agricultores y bodegas e implicando en este nuevo proyecto a las administraciones.

Momento previo al acto simbólico de entrega de llaves de la sede de la DO Valdepeñas | Mari Ángeles Díaz-Madroñero

El acto de recepción de este edificio, ubicado en la ciudad que da nombre a la DO, Valdepeñas, ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Martín, del vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán.

Ambos representantes del Ejecutivo autonómico han trasladado su respaldo a la Interprofesional y a los vinos de Valdepeñas.

PREVISIÓN COSECHA VENDIMIA

En este escenario, el consejero se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, a las estimaciones de producción de la vendimia que ya está en marcha en muchos puntos de la región y de la provincia, incluida la DO Valdepeñas.

Julián Martínez Lizán ha preferido ser "prudente", apuntando que es pronto para dar cifras, si bien se prevé superar los 19,7 millones de hectolitros de vino de la pasada campaña, volviendo a datos de 2024.

Sí ha hablado de calidad para una cosecha que empieza con unos parámetros "extraordinariamente buenos", que pueden dar una de las mejores añadas, ha afirmado.