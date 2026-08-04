Preacuerdo en el convenio de Vinícolas de la provincia de Ciudad Real

Sindicatos y patronal firman un preacuerdo para el convenio de vinícolas de Ciudad Real, que va a beneficiar a más de 6 000 personas de la provincia.

CCOO y UGT destacan la importante subida salarial, un 3,5% este año y un 3% en 2027, con una cláusula de revisión de hasta un 1% adicional para cada anualidad y con efecto retroactivo. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

Además, se ha negociado una reducción de la jornada laboral de ocho horas para 2027, explica Víctor Manuel Arias, secretario general de CCOO Industria Ciudad Real.

El preacuerdo alcanzado mantiene la antigüedad y los complementos de IT e incluye ultraactividad, de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya.

Los sindicatos expresan su satisfacción por los importantes avances en el convenio colectivo de vinícolas, que está previsto firmar el próximo 3 de septiembre, recordando la importancia de este sector para la provincia, principal productora y exportadora de España.