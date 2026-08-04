Julio deja 175 parados más y un incremento de 2 200 cotizantes en Ciudad Real

Ligera subida del paro en Ciudad Real que rompe la tendencia bajista de los últimos meses. La provincia contabiliza un incremento de 175 personas desempleadas al cierre del mes de julio, según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, el número de parados es de 30 415 en esta provincia.

El dato interanual sigue siendo positivo e indica una bajada de 948 desempleados.

Por sectores, el paro aumenta en 114 personas en el colectivo sin empleo anterior, 53 en construcción y 31 en servicios. Por su parte, baja en industria en 18 personas y en agricultura en tan solo 5.

Por sexos, una vez más el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino en Ciudad Real. Hay 20 300 mujeres en situación de desempleo frente a 10 000 hombres en paro.

Por lo que respecta a la contratación, julio cierra con 14 000 contratos de trabajo en la provincia, son 258 más respecto al menos anterior, de los que menos de la mitad, unos 5 700, son indefinidos.

A pesar de la subida del paro, los datos de afiliación a la Seguridad Social son positivos en julio, ya que Ciudad Real registra un incremento de 2 246 cotizantes. En total, hay más de 187 000 personas afiliadas en la Seguridad Social de la provincia.