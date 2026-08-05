La Noche de los Museos se va a celebrar el 14 de agosto, en Villanueva de los Infantes

La iniciativa viene cargada de novedades y eventos para todos. A las 20.00 h, el grupo Bojiganga Teatro ofrecerá una visita por el Museo Etnográfico del Hospital de Santiago. Después, a las 21.00 h, habrá teatro en la Celda de Francisco de Quevedo, donde el autor pasó sus últimas horas.

La innovación más destacada es para los más pequeños, que podrán acampar en la Casa de Rueda, donde se encuentran los museos sobre el Lugar de La Mancha del Quijote y sobre el pasado arqueológico de Infantes. La experiencia incluye cena, desayuno, juegos y talleres para descubrir los secretos del museo.

Francisco Javier Peinado, concejal de Cultura y Turismo de Villanueva de los Infantes, ha destacado la colaboración de los organismos asociados y de las personas que hacen posible este evento, que atrae el patrimonio cultural a todos los vecinos.

La noche también contará con actividades musicales, literarias o gastronómicas. Varias de estas tienen plazas limitadas, y su inscripción se hace en la Oficina de Turismo de la localidad, aunque el registro para la acampada se realiza mediante el código QR del cartel promocional.