Desde Valdepeñas, recomendaciones básicas para evitar ahogamientos y lesiones en zonas de baño

157 personas han perdido la vida en nuestro país, ahogados, en lo que va de año y la cifra de menores fallecidos por esta causa ha aumentado un 40%, explica en Onda Cero el director de la Escuela de Salvamento y Socorrismo de Castilla La Mancha (ESSCAM), Toni Cifuentes.

Para no tener que lamentar formar parte de esta estadística, Cifuentes señala la importancia de saber nadar desde edades tempranas, no son recomendables ni manguitos ni flotadores hinchables e, incluso cuando llevan algún tipo de equipación, deben estar siempre vigilados. En el caso de las piscinas privadas, el director de ESSCAM considera imprescindible la valla perimetral.

Otra de las recomendaciones básicas, que incluye a jóvenes y adultos, es "zambullidas ni una". Tirarse de cabeza tiene un alto riesgo, puede producir lesiones medulares irreversibles o llegar a ser mortal.

Una conducta mucho menos llamativa, aunque frecuente, es meterse en el agua de forma repentina. El cuerpo puede sufrir un shock térmico, no es en realidad ese "corte de digestión" al que antes se hacía referencia, sin embargo puede ser peligroso apunta Toni Cifuentes.

APRENDER CÓMO HACER UNA RCP SALVA VIDAS

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Para finalizar una recomendación que puede salvar la vida de un ahogado, aprender a hacer una RCP básica. Los diez primeros minutos tras rescatar a alguien del agua son fundamentales y conocer cómo realizar esta sencilla maniobra aumenta de forma significativa las posibilidades de supervivencia.