Torrenueva tendrá una nueva estación depuradora de aguas residuales

LEER MÁS La salida del aparcamiento de la Plaza Constitución a calle Castellanos entre los puntos del próximo Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas

El Consejo de Gobierno de Castillas-La Mancha ha aprobado la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Torrenueva, con un presupuesto de seis millones de euros.

De ello ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha señalado que esta nueva infraestructura beneficia a 2 644 habitantes, aunque su capacidad será mucho mayor pues está diseñada para los posibles desarrollos futuros del municipio, lo que supone una ampliación a 5 000 habitantes equivalentes y un volumen diario de 1 128 metros cúbicos diarios.

Gómez ha explicado que Torrenueva dispone actualmente de una depuradora de gestión municipal que ha superado su vida útil, pues su construcción se realizó en 1997, que "no cumple con suficiencia los parámetros necesarios de depuración" ni está adaptada a la normativa medioambiental vigente.

Está previsto que la construcción de la nueva EDAR comience mediados de 2026, una vez concluya el proceso de licitación, y finalizado el plazo de ejecución de 34 meses, pues el contrato contempla un año de explotación, pasará a estar gestionada por la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.