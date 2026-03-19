TRIBUNALES

El Gobierno municipal de Valdepeñas interpondrá un recurso de casación a la sentencia del TSJ que señala vulneración de derechos fundamentales a la portavoz del PP en un pleno

A preguntas de Onda Cero, la primera teniente de alcalde, Vanessa Irla, ha confirmado que van a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que falla a favor del Partido Popular de Valdepeñas, considerando que el alcalde, Jesús Martín, vulneró el derecho a la participación política de la portavoz del PP al impedir su intervención en un Pleno municipal.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El Gobierno municipal de Valdepeñas interpondrá un recurso de casación a la sentencia del TSJ que señala vulneración de derechos fundamentales a la portavoz del PP en un pleno

El Gobierno municipal de Valdepeñas va a interponer un recurso de casación pidiendo la revisión ante el Tribunal Supremo de la sentencia judicial que concluye que el alcalde, el socialista Jesús Martín, vulneró el artículo 23 de la Constitución al no permitir una intervención en el Pleno de la portavoz del Partido Popular, Cándida Tercero, que motivó además su expulsión de la sesión después de ser llamada al orden tres veces.

A preguntas de Onda Cero, la primera teniente de alcalde, Vanessa Irla, ha confirmado que van a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha.

Si procede la casación, quedará en manos del Supremo emitir una resolución definitiva, e inapelable, que confirme, modifique o anule la sentencia del TSJ.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer