La Guardia Civil detiene a dos varones por el robo catalizadores en Daimiel y Membrilla.

Los delitos se producían de madrugada, en vías públicas cerca de polígonos y aparcamientos de los municipios donde se sustraían con una sierra eléctrica los catalizadores de algunos vehículos estacionados.

Hechos que fueron captados por cámaras de seguridad, que permitieron identificar a dos de los arrestados, además de un tercero sospechoso de cómplice, por el cuerpo de la Guardia Civil en el marco de la operación “NASAVEL”.

El modus operandi lo ha explicado José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil de Ciudad Real, que ha explicado que los dichos catalizadores contienen varios metales preciosos y fueron extraídos cerca de talleres y aparcamientos.

Tras la operación, se han esclarecido 17 delitos contra el patrimonio en la provincia de Ciudad Real, con un beneficio de más de 2 500 euros y daños valorados en 14 000.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.