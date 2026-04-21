Jesús Martín: "Lo ha dicho el Tribunal Supremo, poco más que discutir"

Jesús Martín acata la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme al alcalde por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de Unidas por Valdepeñas.

Es más, Martín, ha felicitado al grupo municipal por haber conseguido sentar jurisprudencia con esta resolución del alto tribunal. "Roma locuta causa finita. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, pues poco más que discutir. De todas maneras, quiero felicitar la iniciativa de Unidas por Valdepeñas, y no lo digo con ironía, porque ha conseguido que el y se lo ha currado y hay que aplaudir el esfuerzo de quienes lo llevan a cabo. Ha conseguido que el Tribunal Supremo genere una jurisprudencia para toda la política local y a todos los alcaldes de España".

El alcalde de Valdepeñas también ha señalado que, de ahora en adelante, la sentencia del Supremo marcará la forma de actuar en caso de mociones presentadas por los grupos políticos, sometiéndolas a debate en el pleno, incluso si son dictaminadas en contra en comisión informativa.