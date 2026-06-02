En mayo 247 parados menos y 1 700 afiliados más a la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real

Baja el paro en Ciudad Real. Mayo deja 247 desempleados menos en la provincia, un descenso del 0,80% respecto al mes anterior, por lo que el total de parados es de 30 484, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, el dato interanual indica que el paro disminuye en más de 2 400 desempleados, un 7,48%.

Por sectores, servicios y agricultura encabezan el descenso en el número de parados en esta provincia, con 120 menos en cada sector. A continuación, industria con 33 menos y construcción que baja 10. El único sector donde aumenta el paro durante el mes de mayo es el colectivo sin empleo anterior, que registra 38 desempleados más.

Por sexos, la tendencia es la misma en Ciudad Real. El paro femenino es el doble que el masculino. Hay más de 20 000 mujeres en paro frente a los casi 10 000 hombres en situación de desempleo.

En cuanto a la contratación, se han registrado 10 500 contratos de trabajo en mayo, son 1 600 más que en el mes anterior, de los que algo menos de la mitad, 4 600, son indefinidos.

También buenas cifras las que deja la Seguridad Social. Mayo suma 1 700 afiliados en la provincia de Ciudad Real y supera los 183 000 cotizantes.