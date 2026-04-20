El Tribunal Supremo condena en firme al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales del grupo municipal Unidas por Valdepeñas. La sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo, que sienta jurisprudencia, señala que ningún alcalde puede impedir, sin tener una razón realmente justificada, que un concejal proponga en tiempo y forma una moción para que se discuta en el pleno del ayuntamiento. David Casado, concejal de Unidas por Valdepeñas.

El Supremo obliga ahora a debatir la moción origen de este proceso judicial y condena al Consistorio a pagar las costas del primer proceso y a medias los gastos del recurso de casación. Casado se pregunta quién va a pagar este dinero.

El Supremo condena al alcalde de Valdepeñas por vulneración de derechos fundamentales de los concejales de UxV | David Casado y Alberto Parrilla

Unidas por Valdepeñas ha acudido varias veces a los tribunales por estos mismos motivos, mociones presentadas en tiempo y forma que no llegaban a debatirse en el pleno por decisión del Gobierno municipal socialista, que encabeza Jesús Martín.

En 2022 una moción sobre emergencia climática, en febrero de 2024 una que proponía un reglamento de arbolado de interés singular, en julio de ese mismo año otra pidiendo que el Ayuntamiento de Valdepeñas ratificara su postura contraria a la minería de tierras raras.