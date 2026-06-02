Devoción y arte efímero en la celebración del Corpus Christi en Villanueva de la Fuente

Villanueva de la Fuente esta inmersa en los preparativos para la celebración del Corpus Christi, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2020.

De nuevo los villanoveros se implican en la decoración de este pequeño municipio, unos 1 800 habitantes, elaborando alfombras de serrín teñido a lo largo de todo el recorrido procesional. Cada año estas efímeras composiciones artísticas presentan diseños con figuras y colores diferentes. Casi dos kilómetros ornamentados a ras de suelo, destaca Luis Mendoza, alcalde de Villanueva de la Fuente.

Calle decorada con alfombra de serrín | Corpus Christi de Villanueva de la Fuente

Sobre las cabezas de quienes procesionan arcos de colchas, balcones engalanados con mantones o banderas y en el camino del cortejo se instalan altares decorados con flores, macetas y objetos tradicionales que simbolizan la devoción y el arraigo del Corpus en este pueblo, ubicado en el sureste de la comarca de Campo de Montiel.