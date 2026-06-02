FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Devoción y arte efímero en la celebración del Corpus Christi en Villanueva de la Fuente

En Villanueva de la Fuente, en la comarca de Campo de Montiel, los vecinos y vecinas elaboran casi dos kilómetros de alfombras de serrín, con dibujos y colores, en el recorrido de la procesión del Corpus Christi. Es una de las fiestas con más arraigo y tradición en esta localidad.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Devoción y arte efímero en la celebración del Corpus Christi en Villanueva de la Fuente

Villanueva de la Fuente esta inmersa en los preparativos para la celebración del Corpus Christi, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2020.

De nuevo los villanoveros se implican en la decoración de este pequeño municipio, unos 1 800 habitantes, elaborando alfombras de serrín teñido a lo largo de todo el recorrido procesional. Cada año estas efímeras composiciones artísticas presentan diseños con figuras y colores diferentes. Casi dos kilómetros ornamentados a ras de suelo, destaca Luis Mendoza, alcalde de Villanueva de la Fuente.

Calle decorada con alfombra de serrín
Calle decorada con alfombra de serrín | Corpus Christi de Villanueva de la Fuente

Sobre las cabezas de quienes procesionan arcos de colchas, balcones engalanados con mantones o banderas y en el camino del cortejo se instalan altares decorados con flores, macetas y objetos tradicionales que simbolizan la devoción y el arraigo del Corpus en este pueblo, ubicado en el sureste de la comarca de Campo de Montiel.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer