El cereal espiga en el campo, los agricultores esperan sol y lluvia moderados para obtener una buena cosecha

Ya está espigando el cereal en los campos de la provincia de Ciudad Real, las lluvias han favorecido un buen desarrollo de los cultivos, sobre todo en aquellas zonas donde las últimas tormentas también han dejado agua.

Los agricultores esperan que las temperaturas no suban demasiado pronto, si en esta época se superan los 30 grados durante varios días pueden provocar que se seque y no llegue a madurar de forma adecuada.

En estos momentos, las previsiones avanzan una cosecha normal, de media, explica a Onda Cero Juan José Díaz de los Bernardos, agricultor y presidente de ASAJA en La Solana.

Díaz de los Bernardos señala que la superficie dedicada al cereal en la provincia es cada vez menor, las verdes extensiones que ahora forman parte de nuestro paisaje empiezan a desaparecer. La razón son los bajos precios del cereal que no hace rentable su cultivo, sobre todo de secano.

La campaña de recogida del cereal en las zonas más adelantadas de la provincia podría comenzar a finales del mes de mayo, de forma más tardía en otras como la comarca de Campo de Montiel.