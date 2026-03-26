UGI advierte que en solo un par de años las jubilaciones pueden dejar al sector ganadero de la provincia de Ciudad Real en mínimos históricos

Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes, UGI, advierte que en los próximos años el número de explotaciones y animales en la provincia de Ciudad Real sufrirá un grave descenso, dejando al sector en mínimos históricos.

Los datos confirman los pronósticos más negativos, según el Ministerio de Agricultura la provincia pierde más de 182 000 cabezas de ganado entre 2020 y 2025, afectando en primer lugar al ovino, seguido de caprino y bovino.

UGI avanza que esta merma de la cabaña ganadera de Ciudad Real afronta un periodo crítico con muchas jubilaciones a la vista y sin relevo generacional, señala el presidente de la organización, el ganadero de Valdepeñas José García de Mateos.

Desde UGI señalan que la pérdida de ganaderías y animales afecta a todos, aunque está aguantando mejor el caprino porque son menos y los productos elaborados con leche de cabra tiene mayor demanda en la actualidad, por sus propiedades y porque, en muchos casos, son aptos para personas con intolerancias.

Preocupa el sector ovino, si continúa descendiendo de forma acusada la cifra de oveja manchega también se verá afectada la producción de un alimento clave, el queso manchego.

Explotación ganadera de caprino | JGM

¿QUÉ PASA CON EL RELEVO GENERACIONAL?

Pocos jóvenes eligen la ganadería como medio de vida porque, aunque ahora es un trabajo menos "esclavo" los animales siguen necesitando atención todos los días del año y todavía es una profesión infravalorada, argumenta García de Mateos. El presidente de UGI reconoce que ser ganadero es en gran parte vocacional, pero deja claro que sin rentabilidad económica no hay futuro.