Autorizada la inversión para la construcción del nuevo centro de salud de Albaladejo

En Albaladejo nuevo paso para la construcción del futuro Centro de Salud, después de tres años. El Gobierno regional ha autorizado una inversión de casi 2,9 millones de euros para las obras, según ha anunciado en una visita a la localidad el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, señalando el compromiso del Ejecutivo castellanomanchego con este nuevo recurso con un presupuesto global de 3,5 millones de euros para el proyecto.

Caballero ha querido además reconocer el trabajo de la actual alcaldesa de Albaladejo, Elena Castillo, para desbloquear los trámites administrativos con el objetivo de que este centro pueda ser pronto una realidad.

El nuevo centro de salud se construirá en un terreno de 2 000 metros cuadrados, situado entre las calles Camino de la Cañada y Prolongación Conde Cañada, que ha sido puesto a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el Ayuntamiento de Albaladejo, como hemos escuchado.

La Zona Básica de Salud de Albaladejo cuenta en la actualidad con 2 002 tarjetas sanitarias de los municipios de Albaladejo (1008 TIS), Terrinches (548 TIS) y Santa Cruz de los Cáñamos (446 TIS).

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PROYECTO

El proyecto presenta un edificio en una sola planta, entre otras cosas, dispondrá de un área de Urgencias, una consulta de atención continuada y contará con una residencia para el personal sanitario. También tendrá una consulta de Medicina de Familia y otra de Enfermería, sala de curas y extracciones, área de terapia y espacio para unidades de apoyo de trabajador social y área de odontología.