El PP denuncia la pérdida de especialidades y servicios en el Hospital de Valdepeñas

El Partido Popular denuncia, en una ocasión más, la pérdida de especialidades y servicios en el Hospital General de Valdepeñas en perjuicio de los habitantes de su zona de influencia, que han pasado a ser "ciudadanos de segunda", según la presidenta del PP en la Ciudad del Vino.

Como ejemplo, Cándida Tercero ha puesto la desaparición de Dermatología en este centro sanitario.

Tercero señala directamente al Gobierno regional socialista como responsable de esta progresiva merma en la atención a los pacientes, a los que se deriva cada vez con más frecuencia a otros centros sanitarios. Esto, ha dicho la dirigente popular, está llevando a usuarios del hospital de Valdepeñas a solicitar como hospitales de referencia otros, como Manzanares o Ciudad Real, que cuentan con especialistas y donde pueden realizarse cierto tipo de pruebas o intervenciones de forma directa.

Una situación que no depende de los profesionales, que también sufren las consecuencias de las políticas socialistas en materia sanitaria, ha afirmado la presidenta del PP de Valdepeñas, señalando como momentos antes de hacer estas declaraciones a los medios de comunicación frente al hospital un médico ha parado para pedir que se denunciara que "los facultativos tienen cada vez menos volantes" para autorizar pruebas diagnósticas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas o derivar a un paciente a otro especialista.