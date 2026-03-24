ACCIDENTE LABORAL

Herido un trabajador al caer desde un tejado en La Solana

El hombre, de 58 años, ha caído desde el tejado de una vivienda en la calle Pozo San Juan de La Solana. Ha sido trasladado en UVI al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Herido un trabajador al caer desde un tejado en La Solana

Un trabajador de 58 años de edad ha resultado herido tras precipitarse al vacío desde el tejado de una vivienda en la localidad de La Solana.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el accidente ha tenido lugar sobre las seis y veinte de la tarde de este lunes, en un inmueble situado en la calle Pozo San Juan.

Hasta ese lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI han trasladado al herido al hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

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