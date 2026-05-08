16º Foro de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Ciudad Real

La Cámara de Comercio de Ciudad Real celebra hoy el 16º Foro de Internacionalización que, en esta ocasión bajo el epígrafe "Claves para gestionar la incertidumbre en un mundo en transformación", analiza los retos actuales en un contexto global de alta inestabilidad y tensiones geopolíticas, donde la adaptación de las empresas es clave.

El Foro ha contado con la participación del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ha analizado el nuevo orden mundial, en una entrevista conducida por Rafael Latorre, director de La Brújula de Onda Cero.

García-Margallo ha advertido de que el mundo ha entrado en un "cambio de época", marcado por el fin del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, y ha situado a Europa en el actual contexto internacional entre quienes no tienen fuerza suficiente para sentarse en la mesa donde se toman las grandes decisiones.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real ha destacado que somo la tercera provincia más exportadora de la comunidad autónoma, "batiendo nuevos registros" cada año.

Muchas de esas empresas participan en este Foro de Internacionalización que busca ayudar a todas ellas a que sean cada vez más competitivas y estén mejor posicionadas en el exterior, ha finalizado Ruiz.