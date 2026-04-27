FECEVAL y Valdepeñas comercial trasladan al PP los principales problemas de pymes y autónomos

Los representantes de pymes, autónomos y comerciantes de Valdepeñas piden a los partidos políticos que hagan un esfuerzo para consensuar las normas, estrategias o medidas dirigidas a estos sectores, que representan más del 75% del tejido empresarial.

De esta forma lo han trasmitido hoy los presidentes de Valdepeñas Comercial, Jesús Merlo, y de FECEVAL, Cándido Simarro, a miembros del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en una reunión propuesta por la formación política a un año de la próxima cita electoral.

Desde ambas organizaciones han señalado que algunos de los principales problemas para pequeños y medianos negocios son la presión fiscal, sobre todo las altas cuotas para los autónomos, la burocracia o una reforma laboral que perjudica al empresario. Factores que, apuntan, pueden estar afectando también al descenso significativo del relevo generacional.

RONDA DE CONTACTOS

Este encuentro forma parte de la ronda de contactos que el PP está promoviendo en toda la región para escuchar de primera mano la experiencia de los empresarios e intercambiar ideas y propuestas, según ha explicado la diputada popular en las Cortes de Castilla La-Mancha, Ana Cantarero.

Los representantes de los empresarios han acudido a esta reunión dispuestos a escuchar y proponer porque, han afirmado, "tienen muy claro lo que quieren para Valdepeñas".