Esperaran la Declaración de Impacto Ambiental

El PP no se pronuncia sobre el macroproyecto industrial hidrógeno verde-combustible sintético en Valdepeñas

El Partido Popular no quiere aventurar una opinión sobre el proyecto de un macro complejo industrial en Valdepeñas hasta no ver los informes técnicos de la Junta de Comunidades.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El PP no se pronuncia sobre el macroproyecto industrial hidrógeno verde-combustible sintético en Valdepeñas

El Partido Popular de Valdepeñas no se pronuncia, por ahora, sobre el macro complejo industrial que está en proyecto en el término municipal y que, con una extensión de 850 hectáreas, estaría ubicado a unos dos kilómetros del barrio de Consolación. Contempla una planta de combustible sintético y otra de hidrógeno verde, más una granja solar y una planta de biomasa que quemaría 250 000 toneladas de leña anuales.

A preguntas de Onda Cero, desde el PP afirman que esperarán hasta que la Junta de Comunidades emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para posicionarse a favor o en contra en base a los informes técnicos.

Más allá de que los populares pueden mostrarse de acuerdo o no con esos proyectos, una vez que se emita la DIA, si es positiva, ya solo quedaría recurrir a los tribunales con un contencioso judicial o un contencioso-administrativo.

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