El PP no se pronuncia sobre el macroproyecto industrial hidrógeno verde-combustible sintético en Valdepeñas

El Partido Popular de Valdepeñas no se pronuncia, por ahora, sobre el macro complejo industrial que está en proyecto en el término municipal y que, con una extensión de 850 hectáreas, estaría ubicado a unos dos kilómetros del barrio de Consolación. Contempla una planta de combustible sintético y otra de hidrógeno verde, más una granja solar y una planta de biomasa que quemaría 250 000 toneladas de leña anuales.

A preguntas de Onda Cero, desde el PP afirman que esperarán hasta que la Junta de Comunidades emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para posicionarse a favor o en contra en base a los informes técnicos.

Más allá de que los populares pueden mostrarse de acuerdo o no con esos proyectos, una vez que se emita la DIA, si es positiva, ya solo quedaría recurrir a los tribunales con un contencioso judicial o un contencioso-administrativo.