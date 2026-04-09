El alcalde de Valdepeñas a favor del macroproyecto industrial hidrógeno verde-combustible sintético

El alcalde de Valdepeñas está a favor del macroproyecto industrial que se plantea en el término municipal, con una extensión de 850 hectáreas y una inversión de 114 millones de euros. El complejo estaría formado por una planta de hidrógeno verde, una planta solar fotovoltaica, una planta de biomasa y una planta de combustible sintético.

Todavía faltan por conocer las declaraciones de impacto medioambiental, aunque Jesús Martín opina que son más las ventajas que los impactos negativos y los riesgos.

"Estoy hablando de un ingreso natural de dos millones de euros, con lo cual le podría permitir a esta Administración no solamente bajar el recibo de la depuración, sino además contener o bajar la presión fiscal. Y sobre los riesgos ambientales ha superado todos los parabienes, lo demás son hipótesis", afirma Martín.

Sobre las alegaciones presentadas por colectivos ciudadanos y ecologistas a este proyecto, que expresan su preocupación por su ubicación sobre el Acuífero 23, el peligro de explosión o incendio o la destrucción de hábitats en la zona de mayor valor biológico de Valdepeñas, el alcalde señala que se trata solo de hipótesis sin un fundamento concreto.