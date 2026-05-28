Con una tirada de 65 000 ejemplares

Correos emite un sello de la serie "Pueblos con encanto" dedicado a Villanueva de los Infantes

Correos ha emitido un sello dedicado a Villanueva de los Infantes, dentro de la serie "Pueblos con encanto" con la que la compañía difunde el patrimonio geográfico de España y pone en valor la riqueza y diversidad de sus localidades más singulares.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Correos emite un sello de la serie "Pueblos con encanto" dedicado a Villanueva de los Infantes

Correos emite un sello de la serie "Pueblos con encanto" dedicado a Villanueva de los Infantes, que recoge una imagen de la Plaza de Mayor con la Iglesia Parroquial de San Andrés al fondo.

Con una tirada de 65 000 ejemplares, este sello forma parte de una emisión de cuatro sellos autoadhesivos más viñeta simulando tiras de antiguas postales, en formato desplegable en acordeón, en el que reverso también está impreso como si se tratara de una tarjeta postal, según informa Correos en nota de prensa.

Con motivo de esta emisión, Correos ha puesto en circulación también un Sobre de Primer Día dedicado a la localidad, que incluye el sello y su correspondiente matasellos.

Los otros tres sellos emitidos en la misma serie son los dedicados a Alcúdia en Islas Baleares, Puebla de Sanabria en Zamora y Zahara de los Atunes en Cádiz.

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