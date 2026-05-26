"Diseño para todos y accesibilidad universal"

"Toca, toca", la nueva exposición del Museo de Ciencias Naturales de Viso del Marqués

Sesenta reproducciones de alta resolución, reptiles, anfibios o minerales, que están pensados para manipularse. "Toca, toca" es la nueva exposición del Museo de Ciencias Naturales de la AVAN de Viso del Marqués, destinada sobre todo a personas ciegas, aunque abierta a todos los públicos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

"Toca, toca", la nueva exposición del Museo de Ciencias Naturales de Viso del Marqués

El Museo de Ciencias Naturales de la AVAN de Viso del Marqués cuenta con una nueva exposición permanente denominada "Toca, toca", dirigida a todos los públicos aunque pensada especialmente para personas ciegas o con discapacidad visual.

Esta muestra hiperrealista la componen inicialmente sesenta reproducciones de alta calidad y resolución con reptiles, anfibios o minerales, que pueden ser manipuladas e incorporan cartelas descriptivas en alfabeto braille realizadas por la ONCE, como ha explicado a Onda Cero Lorenzo Villahermosa, director de esta organización en la provincia de Ciudad Real.

Para Eleuterio Baeza, presidente de la Asociación Viseña Amigos de la Naturaleza y del que surge esta idea, es "una buena oportunidad" de ofrecer a la gente otra forma de acercarse a los fondos del museo. De hecho la exposición tiene la intención de duplicar las réplicas en menos de un año.

El Museo de Ciencias Naturales de la AVAN de Viso del Marqués ha inaugurado la nueva exposición esta mañana invitando a una veintena de personas invidentes a descubrir a través de sus manos "cómo es una víbora, un lagarto celado, un fósil de la zona o un mineral".

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