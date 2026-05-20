Valdepeñas convoca las bases de la 87ª Exposición Internacional de Artes Plásticas

Valdepeñas presenta las bases de la 87ª edición de la Exposición Internacional de Artes Plásticas, en las categorías de pintura y escultura. Al ganador se otorgará la Medalla de Oro del certamen, dotada con 15 000 euros. A esto se suma el fondo de adquisición de obras de 53 000 euros y que supone una oportunidad para los artistas que concurren a esta destacada cita cultural.

Contribuyen a ese fondo Ayuntamiento de Valdepeñas, Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Francisco Delgado Abogados, Moisés Argudo, Globalcaja y Tecnobit-Grupo Oesía, que este año aumentan a 5 000 euros su mecenazgo, y se incorpora a este grupo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego.

Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura.

En la anterior edición se presentaron 298 obras de 234 artistas y 13 nacionalidades. Cifras que cada año revalidan el papel de este certamen a nivel nacional e internacional, algo que han querido destacar el delegado de Cultura en la provincia, José Caro, y la portavoz de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco.

El plazo de recepción de esta 87ª Exposición Internacional de Artes Plásticas es del 15 de junio al 3 de julio.

La muestra será inaugurada el 30 de agosto, antesala de las Fiestas del Vino y la Vendimia, en el Centro Cultural La Confianza, donde se hará entrega de la Medalla de Oro de la exposición.