CULTURA

Valdepeñas se prepara para el centenario de la Generación del 27 creando una comisión mixta en torno a la figura de Gregorio Prieto

El próximo pleno de Valdepeñas dará cuenta de la creación de una comisión mixta Ayuntamiento-Fundación Gregorio Prieto con motivo de la celebración del centenario de la Generación del 27, que tendrá como fin planificar y coordinar, de forma conjunta, las actividades y acciones que se realicen asociadas a esta conmemoración y teniendo como referencia la figura del pintor.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Valdepeñas se prepara para el centenario de la Generación del 27 creando una comisión mixta en torno a la figura de Gregorio Prieto

El Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Gregorio Prieto forman una comisión mixta con motivo de la celebración del centenario de la Generación del 27 para planificar y coordinar, de forma conjunta, todas las actividades y acciones que se realicen asociadas a esta conmemoración y teniendo como referencia la figura de Gregorio Prieto, integrante de este destacado movimiento cultural, ha explicado Francisco Delgado, portavoz de Gobierno.

Desde la Fundación Gregorio Prieto señalan su compromiso con Valdepeñas, apuntando que esta colaboración junto al Ayuntamiento no hace sino reforzar los lazos que siempre han unido al pintor de la Generación del 27, a su Museo y a la ciudad que le vio nacer.

La creación de esta comisión mixta se presenta para su debate y aprobación al próximo pleno ordinario en Valdepeñas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer