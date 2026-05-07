El alcalde de Valdepeñas asegura una rigurosa fiscalización de la empresa que gestiona el servicio municipal del agua

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, recalca que existe una rigurosa fiscalización de la actividad de la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua en el municipio, aclarando que la figura de "responsable de contrato" no ha lugar en este caso.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Martín ha explicado que, existe un continuo control de las obras e inversiones que se realizan, en este caso por parte de la Administración local, al tiempo que desde la Junta de Comunidades se realiza una verificación financiera anual para comprobar si es pertinente actualizar la subida del IPC.

De esta forma el alcalde socialista ha querido despejar las dudas planteadas por Unidas por Valdepeñas, que denunciaba un posible "vacío de control" en el contrato del agua, que dejaría a las familias de Valdepeñas indefensas ante posibles sobrecostes.

Jesús Martín ha reprochado al grupo municipal de la oposición ir "de Pepito Grillo y meter la pata", acusando a la administración antes de tener su respuesta en el próximo pleno municipal.