Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Villán de Tordesillas: Vox arrasa y le siguen PP, la Falange y SALF

Los vecinos de Villán de Tordesillas participan en las elecciones autonómicas de 2026 para elegir a los representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Aunque el reparto de procuradores se realiza por provincias, el voto de cada municipio contribuye al resultado final en la circunscripción de Valladolid.

La provincia de Valladolid reparte 15 procuradores dentro del Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.

La convocatoria tiene lugar cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados de forma anticipada. En esta ocasión, las elecciones se celebran conforme al calendario ordinario de la legislatura.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Villán de Tordesillas: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y participación.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 100% Actualizado a las: 20:30 Castilla y León

Valladolid

Villán de Tordesillas DATOS 2022 Partido Escaños % Votos VOX - 52,8 47 PP - 31,46 28 SALF - 4,49 4 FE de las JONS - 4,49 4 IU-MS-VQ - 2,24 2 PSOE - 2,24 2 MEV - 1,12 1 PANCAL-URCI - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 XAV - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 83,17% -0.9 % Votos contabilizados: 89 100% Abstenciones: 18 16,82% Votos en blanco: 1 1,12% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP afronta estas elecciones con el objetivo de mantener el Gobierno autonómico, mientras que el PSOE busca impulsar un cambio político en la comunidad.

Vox aspira a mantener su influencia en el Parlamento autonómico y otras formaciones intentan consolidar o ampliar su presencia en las Cortes.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales mediante el sistema D’Hondt.

Reparto de escaños en Valladolid

La provincia de Valladolid elige 15 procuradores mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3%.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Villán de Tordesillas

Villán de Tordesillas, como muchos municipios de menor tamaño de la provincia de Valladolid, ha mostrado históricamente patrones de voto similares a los del entorno rural de la comunidad.

El Partido Popular ha tenido tradicionalmente una fuerte implantación en este tipo de municipios, mientras que Vox fue el principal partido votado en este municipio en las últimas elecciones generales que tuvieron lugar en 2023.