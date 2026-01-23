El PSOE de Valdepeñas confía finalizar la legislatura con su programa electoral cumplido casi al 100%

El PSOE de Valdepeñas espera llegar al final de la legislatura con su programa electoral cumplido casi al 100% y habiendo incorporado a lo largo de este mandato, como partido en el gobierno, otras acciones nacidas de necesidades y oportunidades.

En cuanto al balance de la gestión municipal socialista en 2025, la secretaria general del partido, Vanessa Irla, ha afirmado que muestra una localidad "en crecimiento, con una gestión centrada en las personas, en el empleo y las empresas, en la sostenibilidad, en la seguridad y en los servicios públicos de calidad". Para la secretaria local del PSOE cuando la oposición no ve estos es porque "miran hacia otro lado".

A preguntas de los medios de comunicación, cuando la legislatura ya encara su último tramo, Irla ha afirmado que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas. Aunque su nombre se baraja como cabeza de lista a las elecciones municipales de 2027, ella deja claro que serán los militantes del quienes tengan la última palabra, aunque siempre estará a disposición del partido, ha dicho.

Por ahora, la hoja de ruta del PSOE es "seguir trabajando", posiblemente al finalizar el próximo verano comenzarán los movimientos de cara a los comicios locales, ha avanzado su secretaria general en Valdepeñas.