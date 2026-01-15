El Gobierno municipal descarta una planta de hidrógeno verde en el Polígono Industrial de Valdepeñas, pero no en las otras ubicaciones

El teniente de alcalde de Medio Ambiente de Valdepeñas envía un mensaje de "tranquilidad" a la población en relación con el proyecto de una planta de hidrógeno verde en el término municipal.

A punto de finalizar el periodo de alegaciones, Gregorio Sánchez, explica que el Gobierno municipal ha presentado las suyas. Algunas de tipo medioambiental, en cuanto a flora o fauna, aunque destaca el tema de la viabilidad hídrica, señalando que no es posible facilitar el consumo de agua que requerirían estas instalaciones y así se ha hecho llegar a la empresa promotora.

En este contexto, defienden el agua para las personas que viven en Valdepeñas y las empresas radicadas en el municipio, afirma Sánchez.

El responsable del área de Medio Ambiente descarta la construcción de la planta de hidrógeno verde en el Polígono Industrial de la localidad, aunque sigue abierta la posibilidad de que se ubicara en unos terrenos bajo cuya superficie están varios de los pozos del término municipal, que se nutren del Acuífero 23. Al respecto, Sánchez apunta que han mejorado mucho las medidas de contención y seguridad para evitar filtraciones.

En cualquier caso, sostiene que si se cumplen la Ley y los requisitos medioambientales el Ayuntamiento no se puede oponer, como en el caso de cualquier otra actividad económica.

De las ubicaciones planteadas en la zona entre Daimiel-Manzanares-Valdepeñas y otra entre Membrilla y Valdepeñas, la solución al problema del agua sería de otros términos municipales, apunta Gregorio Sánchez. Y, si se apostara por el uso del agua depurada de la EDAR, dependería de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, señala Sánchez.