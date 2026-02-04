Las últimas lluvias mejoran las reservas de los embalses que abastecen Valdepeñas y los campos de Montiel y Calatrava

Las reservas hídricas en los pantanos de la provincia de Ciudad Real se han incrementado de manera considerable tras las borrascas de los últimos días.

Estos embalses suben en la última semana 33 hectómetros cúbicos de agua, retienen actualmente 334 hectómetros, son 58 más que hace un año, y se encuentran, de media, al 65% de su máxima capacidad de llenado.

La mayoría de los pantanos registran un aumento en sus reservas de agua, aunque destaca Torre de Abraham con 18 hm³ más.

En cuanto a los datos en los embalses que abastecen a la población de nuestra zona: Fresneda gana 4 hm³ y está lleno, aliviando agua desde hace unos días. Vega del Jabalón suma cerca de 2 hm³, ahora almacena 4,7 al 14% de su máxima capacidad, y La Cabezuela recupera casi un hectómetro de agua, embalsa 3,2 y sube al 7%.

Leve variación en Puerto Vallehermoso que tiene 4,2 hm³ y está por encima del 61% de su volumen total.

Por cuencas, los embalses de Ciudad Real que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadiana incrementan en 30 hectómetros sus reservas de agua y ahora están, de media, al 55% de su máxima capacidad.

Por su parte, los pantanos de la provincia situados en la cuenca del Guadalquivir registran 115 hm³ y se encuentran al 92% de su capacidad máxima de llenado.