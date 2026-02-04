Discrepancias entre empleados y sindicato por la sanción de la Inspección de Trabajo a una empresa de La Solana

Trabajadores de Conservas El Cazador de La Solana desmienten estar excediendo el límite permitido de horas extraordinarias, motivo por el que la empresa ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo. Decisión que la compañía va a recurrir, según fuentes consultadas por Onda Cero.

En declaraciones a esta emisora, una de las empleadas de la empresa ha afirmado que no es habitual que la plantilla laboral eche horas extra, aunque se hacen cuando son necesarias, de forma voluntaria y remuneradas.

Y los descansos, según esta trabajadora, también se respetan.

Al parecer la denuncia interpuesta por UGT ante la Inspección de Trabajo no tiene su origen en los empleados, que afirman no haber presentado ninguna queja ante el sindicato.

UGT SE REMITE AL INFORME DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

En contraposición, UGT sostiene que varias personas de la plantilla informaron al sindicato que hacían largas jornadas de manera diaria, situación que llevan a la Inspección de Trabajo. Alfonsi Álvarez, secretaria general del sindicato en la provincia.

Además de la sanción a Conservas El Cazador de La Solana por superar el límite permitido de horas extraordinarias, la Inspección de Trabajo ha requerido a la empresa para que efectúe un registro de estas, a fin de que sean compensadas, económicamente o mediante tiempo de descanso.

Desde la compañía apuntan que cuentan con un sistema de registro, cada persona de la plantilla anota diariamente en una hoja el tiempo de su jornada.