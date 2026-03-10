Ocho personas afectadas por inhalación de humos en el incendio en un bloque de viviendas de Manzanares

En Manzanares el incendio en un edificio de viviendas se salda con cuatro mujeres y cuatro agentes de la Guardia Civil afectados por inhalación de humo.

El fuego ha comenzado sobre las seis de la tarde en el bajo de un inmueble de tres plantas de la avenida del Parque y debido a la cantidad de humo que había en el rellano, los vecinos de las plantas superiores no han podido salir del edificio.

Imágenes del incendio en un bloque de viviendas de Manzanares | Cuatro mujeres y cuatro guardias civiles afectados por el humo

El incendio se ha extinguido sin mayores incidencias y, una vez finalizadas las labores de intervención, se ha restablecido la normalidad en el bloque de viviendas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, las cuatro mujeres afectadas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Virgen de Altagracia de la localidad, mientras que los cuatro guardias civiles han ido por sus propios medios a un centro sanitario.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos y una ambulancia del SESCAM.