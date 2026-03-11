sobre los daños en el polideportivo municipal de valdepeñas

David Sevilla afirma que pedirán "hasta el último euro" a la empresa que abandonó a medias la sustitución de la cubierta de La Molineta

El concejal de Deportes, David Sevilla, reconoce "muchos" daños en los pabellones cubiertos del polideportivo de La Molineta, afirma que se van a reparar y se pedirá a la empresa que pague los desperfectos, causados tras abandonar las obras en la cubierta, tras levantar gran parte del techo.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El teniente de alcalde de Deportes, David Sevilla, avanza, en una entrevista en Onda Cero, que el Ayuntamiento de Valdepeñas está redactando un expediente para exigir a la primera empresa adjudicataria del cambio de la cubierta del pabellón de La Molineta "hasta el último euro" por los daños ocasionados por la lluvia en el interior de las instalaciones, al haber abandonado la obra después de haber quitado gran parte del techo.

Sevilla afirma que se ha hecho todo lo posible por agilizar el proceso de contratación de una nueva compañía, en este caso de la localidad, pero recuerda que la administración local está obligada a seguir los procedimientos conforme marca la ley.

Que los daños hayan afectado a un pabellón anexo se debe a la persistencia de las lluvias durante estos meses, afirma el concejal de Deportes, explicando que ya se está poniendo la cubierta y dentro de una semana valorarán los daños ocasionados a clubes y deportistas.

David Sevilla también adelanta que no esperarán a que haya una compensación económica para arreglar los desperfectos, en unos meses se sacará una nueva licitación y se dejarán listas para su uso.

