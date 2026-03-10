Unidas por Valdepeñas denuncia la situación de las instalaciones deportivas municipales

Unidas por Valdepeñas denuncia, nuevamente, la mala situación y falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Los concejales del grupo municipal han puesto varios ejemplos. En el caso del complejo de La Molineta, el desalojo del pabellón 2 un día de entrenamiento, después de la denuncia de un electricista de que había riesgo de electrocución por la entrada de agua en unas canaletas o haber tenido que jugar en la vecina localidad de Manzanares un partido de baloncesto senior federado. "Yo creo que una ciudad con las mejores instalaciones deportivas, después de Albacete, no manda a su equipo de baloncesto al pabellón de Manzanares a jugar un partido de baloncesto federado, debido al nefasto estado de todas las instalaciones y a la completa falta de previsión por parte de la concejalía", ha afirmado Alberto Parrilla de Unidas por Valdepeñas.

Máquinas de gimnasio averiadas | Unidas por Valdepeñas denuncia mala situación instalaciones municipales

Parrilla también ha hecho referencia al complejo deportivo de Los Llanos, con cubos de agua por las goteras, apenas una semana después de su reparación y falta de mantenimiento, máquinas que no funcionan o baldosas rotas, con filos cortantes, en los vestuarios.