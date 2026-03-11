La OMIC de Valdepeñas gestiona favorablemente el 76% de las reclamaciones de los consumidores

El 76% de las reclamaciones tramitadas por la OMIC de Valdepeñas en 2025 han sido favorables al consumidor. El sector de la energía eléctrica ha motivado el mayor número de gestiones, mientras que contratos y garantías han suscitado más consultas.

En total la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha atendido, según su memoria anual, un total de 2 877 demandas, 634 han sido reclamaciones y 2 464 consultas, ha detallado Ana Moya, responsable de la OMIC de Valdepeñas.

La concejala responsable del área, Paqui Madrid, recuerda la importancia de este servicio gratuito, al que destina 60 000 euros el ayuntamiento.

TALLER 'ECONOMÍA SOSTENIBLE. ELABORA TUS PROPIOS COSMÉTICOS'

Desde la OMIC también se llevan a cabo campañas informativas en picos de consumo, como Navidad o Black Friday, junto a charlas o talleres. El próximo previsto para el día 17 de este mes en el centro de la Universidad Popular, llamado 'Economía sostenible. Elabora tus propios cosméticos'. Un proyecto que promueve un modelo de consumo responsable y economía sostenible a través de la cosmética natural.