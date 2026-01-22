Desde Valdepeñas Neurodiversos propone formación y acompañamiento a familias de personas neurodivergentes

Neurodiversos Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Valdepeñas, inicia un nuevo proyecto para ofrecer formación, apoyo y acompañamiento a familias de personas neurodivergentes, especialmente con diagnóstico de TEA.
Citas mensuales, la primera el próximo día 25, conducidas por una terapeuta ocupacional, con contenido teórico, herramientas prácticas y reflexión grupal, que abordarán temas como procesamiento sensorial, comunicación, autorregulación, autonomía, sueño o autocuidado parental.
'Comprender para acompañar' busca combinar conocimiento profesional y experiencia vivida, ofrecer un espacio "para no caminar solos" explica a Onda Cero la presidenta de Neurodiversos, Gema Fernández.
Esta iniciativa, aunque da cabida a profesionales, está destinada principalmente a familias, porque éste es el principal entorno de desarrollo y al entender el funcionamiento neurodivergente es posible otra forma de acompañar el día a día.
La propuesta es gratuita para los socios de Neurodiversos, 6 euros para no socios. El lugar la sede de la asociación en calle Maestro Ibáñez, 16 de Valdepeñas, en horario de tarde.