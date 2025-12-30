Recogida de firmas para presentar alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas

En Valdepeñas una plataforma ciudadana está recogiendo firmas para presentar alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas, al norte del núcleo urbano.

Argumentan que su construcción tendría un "enorme" impacto por sus dimensiones, con una extensión de placas solares equivalente a unos 840 campos de fútbol, un consumo de 716 000 m³ de agua y una ubicación que podría afectar al caudal ecológico del Jabalón, aunque la empresa señala que utilizaría recursos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valdepeñas.

Patricia Grande es una de las integrantes de la plataforma: "Aunque piden agua de la depuradora, pero eso es agua de cauce ecológico. Entonces, si interrumpes el cauce ecológico, no llegará, ya que no llega casi agua al pantano de Vega de Jabalón, no va a llegar o se va a reducir en un 28% el caudal ecológico. Eso es una bestialidad."

Grande recuerda que poblaciones como Almagro, Bolaños, Calzada, Corral, Granátula o Moral de Calatrava se están abasteciendo en parte gracias a pozos de emergencia, debido precisamente a los bajos niveles del embalse de Vega del Jabalón.

También preocupa a la plataforma ciudadana cómo afectaría a Valdepeñas, ya que la ubicación de la planta de hidrógeno estaría sobre varios de los pozos del término municipal, que se nutren del Acuífero 23.

Además, la construcción de la planta, a pie de la Sierra de Siles, alteraría de forma significativa los corredores ecológicos afectando, por ejemplo, a la avifauna en una zona de aves esteparias.

En este escenario, la plataforma ciudadana hace un llamamiento para que se firmen las alegaciones y para el proyecto.