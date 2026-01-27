SUCESOS

Tres detenidos por robos en viviendas de Manzanares y Bolaños de Calatrava

La Guardia Civil detiene a tres personas por robos en viviendas de Manzanares y Bolaños de Calatrava. Se ha recupero parte de los artículos robados, incluidas joyas por valor de más de 5 000 euros.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Tres detenidos por robos en viviendas de Manzanares y Bolaños de Calatrava

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores de seis delitos contra el patrimonio, por el robo con fuerza en cinco viviendas de Manzanares y una de Bolaños de Calatrava.

Estudiaban las inmediaciones de las casas a las que entraban a robar, cuando sus habitantes no estaban, explica Manuela Santiago, portavoz de la Guardia Civil.

Tras una exhaustiva investigación se consiguen indicios suficientes para poder proceder a la explotación de esta operación deteniendo de forma progresiva a cada uno de los implicados, recuperando gran cantidad de objetos sustraídos, algunos continuaban en posesión de los presuntos autores mientras que otros ya habían sido vendidos en establecimientos de compro oro.

Entre el material sustraído que se ha recuperado se encontraban bastantes joyas, por valor de unos 5 500 €, que tras ser reconocidas han sido entregadas a sus legítimos propietarios.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer