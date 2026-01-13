La Policía Nacional celebra su 202 aniversario en Valdepeñas

La Policía Nacional ha celebrado hoy su 202 aniversario en Valdepeñas con un acto, en el Centro Cultural La Confianza.

Los agentes han formado en la Plaza de España, despertando la curiosidad de los viandantes. Desde allí han desfilado hasta el edificio de La Confianza donde han tenido lugar los discursos protocolarios.

Conmemoración 202 aniversario Policía Nacional | Valdepeñas

En ese escenario el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha puesto en valor el trabajo que realiza el Cuerpo Nacional de Policía, fundamental en la seguridad de la provincia y en sus pueblos, en este caso Valdepeñas. "Un trabajo silencioso que no siempre se ve", aunque se nota ha dicho.

En este contexto, ha remarcado el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional en la provincia, que se ha incrementado en un 27,7 % desde 2018.

Conmemoración 202 aniversario de la Policía Nacional | Valdepeñas

Numerosas autoridades han querido acompañar a la Policía Nacional en la conmemoración de este bicentenario, encabezados por los jefes provincial y local José Alberto Camacho y Martín Cañizal, respectivamente. Estaban presentes, entre muchos otros, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y mandos de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, del ejército, representantes políticos y del tejido empresarial de la provincia.