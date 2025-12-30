sucesos

Cinco detenidos por la muerte de un hombre en el un club de carretera en Valdepeñas

La Policía Nacional detiene en Tomelloso a cinco personas por su implicación en sendos delitos de homicidio y lesiones graves, cometidos en Valdepeñas y en la localidad conquense de Casa de los Pinos.

La Policía Nacional ha detenido en Tomelloso a cinco varones a los que se les imputa la comisión de sendos delitos de homicidio y lesiones graves cometidos en Valdepeñas y en la localidad conquense de Casa de los Pinos. Los presuntos autores operaban siempre de la misma manera: acudían a un club de carretera y una vez dentro, provocaban una violenta confrontación con alguno de los clientes hasta que lo sacaban del establecimiento para propinarle una violenta paliza.

La investigación determina que son los causantes de la muerte de una víctima en un incidente en Valdepeñas, detalla Montserrat Mínguez, portavoz de Policía Nacional.

Además los autores se organizaban antes de la agresión, ya que uno de ellos previamente salía al exterior para arrancar y tener preparado el vehículo para poder recoger al resto nada más terminar la agresión y huir del lugar antes de la llegada de la policía.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para averiguar si los detenidos pudieran haber estado implicados en otros hechos similares.

