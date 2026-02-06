Los vinos de Bodegas Fernando Castro triunfan en los Japan Awards 2026 con múltiples Medallas de Oro

El prestigioso certamen internacional Japan Awards 2026 ha reconocido la excelencia de varios vinos de Bodegas Fernando Castro con la concesión de Medallas de Oro, según informa la empresa vitivinícola en nota de prensa.

En esta edición, el jurado internacional del concurso —formado por sumilleres, compradores y expertos del sector— ha distinguido con Medalla de Oro a todos los vinos presentados por la bodega.

Los Japan Awards se han consolidado como una de las competiciones vinícolas más influyentes de Asia. Japón, en particular, es un mercado conocido por su alto nivel de exigencia, su sensibilidad a la calidad y su capacidad para marcar tendencias en el resto del continente asiático, señalan desde Bodegas Fernando Castro.

Para la empresa "obtener una Medalla de Oro en este certamen supone un sello de garantía y prestigio internacional, que refuerza la confianza de importadores y prescriptores, y abre nuevas oportunidades comerciales en estos mercados claves".

Este reconocimiento, continúan, "avala el trabajo realizado en viñedo y bodega, así como la apuesta por la calidad, la diversidad varietal y, en el caso de Club Capitan, por la viticultura ecológica, valores cada vez más apreciados por el consumidor asiático".

Con estos galardones, Bodegas Fernando Castro continúa su estrategia de internacionalización y refuerza la presencia del vino español en los principales mercados globales.