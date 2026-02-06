Detenido por la Guardia Civil un integrante de una organización criminal dedicada a la caza furtiva con galgos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona por la comisión de varios supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal dedicado a la caza furtiva, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y amenazas e intimidación a varios vecinos de las localidades de Manzanares y Membrilla.

La operación pone fin a una serie de actividades ilícitas de caza de liebres con galgos en cotos privados que habían provocado una notable alarma social e inseguridad entre los vecinos de la comarca.

Debido a la reincidencia y agresividad del grupo, se establece un dispositivo especial que permite interceptar al sospechoso en pleno episodio de caza furtiva, acompañado por clientes procedentes de otras provincias de Castilla-La Mancha y de Extremadura, confirmando la estructura de la organización como una red que ofrecía servicios de caza ilegal a terceros.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de otros miembros de la organización, así como de personas que contrataban sus servicios.

Las diligencias policiales como el detenido han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.