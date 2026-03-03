Febrero deja 166 parados más y 832 cotizantes menos a la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real

Sube el paro en Ciudad Real. Febrero deja 166 personas desempleadas más en esta provincia, por lo que el total asciende a 31 776. Eso sí, el dato interanual señala un descenso de casi 3 000 parados en Ciudad Real.

Por sectores económicos cabe destacar que, excepto en construcción donde el paro disminuye en 56 personas, aumenta en el resto, destacando el colectivo sin empleo anterior con 89 desempleados más, otros 71 en agricultura y 47 en servicios, mientras que en industria el paro sube en 15 personas.

Por sexos, un mes más el desempleo femenino es el doble que el masculino. En la provincia hay 21 500 mujeres en paro frente a algo más de 10 000 hombres.

En cuanto a la contratación, febrero cierra con 8 800 contratos de trabajo en Ciudad Real, son 700 menos respecto al mes anterior, de los que algo menos de la mitad han sido indefinidos, unos 3 800.

También deja malas cifras la Seguridad Social. Febrero acaba con 832 cotizantes menos en la provincia, por lo que el total de afiliados es algo superior a los 181 000.