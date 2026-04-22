El Ayuntamiento de Valdepeñas ha recibido 80 solicitudes para la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha recibido, hasta el momento, 80 solicitudes de documentación relacionadas con el proceso de regularización de inmigrantes. Sobre todo, para la obtención del certificado de vulnerabilidad, uno de los tres requisitos que pueden aportar estas personas para acreditar que están viviendo en la localidad el tiempo mínimo requerido.

Datos que ha facilitado el alcalde, Jesús Martín, a preguntas de los medios de comunicación, señalando la administración local enfrenta en este sentido un problema.

Muchos de estos inmigrantes no han pasado por Servicios Sociales, pero sí han recibido ayudas de Cruz Roja. La ONG no puede emitir ese certificado de vulnerabilidad, aunque van a facilitar esos datos a Comisiones Obreras para ver si el sindicato puede gestionar esa documentación, ha explicado el regidor municipal.

Mientras, desde Servicios Sociales está facilitando a los solicitantes toda la información sobre quién puede emitir la documentación necesaria para que puedan tramitarlo por otras vías.