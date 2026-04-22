4 millones de euros para la reforma integral del IES Pedro Álvarez de Sotomayor de Manzanares

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a un convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Manzanares para ejecutar la reforma integral del Instituto de Educación Secundaria Pedro Álvarez de Sotomayor, con una inversión de 4 millones de euros, financiados al 50% por cada administración, según ha dado a conocer la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

Las obras del instituto se acometerán en dos fases: una primera de doce meses para que esté terminada antes del inicio del curso escolar 27-28 y otra fase de diez meses para el comienzo del curso 28-29.