El consejero de Educación valora en Valdepeñas la FP: "un sistema que da respuesta a múltiples perfiles profesionales"

Alrededor de medio millar de jóvenes de veintisiete centros educativos y dieciséis localidades de Ciudad Real están pasando a lo largo de esta mañana por la Feria Provincial de Formación Profesional, que celebra su segunda edición en la localidad de Valdepeñas. Jesús Martín es su alcalde: "La devaluación emocional que tuvo la Formación Profesional durante mucho tiempo, fruto de una sociedad que mal entendía las capacidades intelectuales con las manuales, pues hoy tenemos el problema que tenemos y es que no encontramos un albañil, no encontramos un fontanero, no encontramos un carpintero, no encontramos un pintor, no encontramos un sastre. En fin, a la realidad me remito. Así es que muchas gracias por el impulso que recibió la formación profesional en los últimos dos lustros".

Ha inaugurado esta feria el consejero de Educación, Amador Pastor, destacando la importancia de esta iniciativa que proporciona información de primera mano al alumnado de ESO y Bachillerato de las opciones formativas de la FP y sus salidas profesionales, recordando que también ofrece espacio a otros segmentos de población que buscan recualificarse.

Inauguración II Feria Provincial de Formación Profesional en Valdepeñas | OC

Además, dieciséis empresas, once de ellas de Valdepeñas, han tenido presencia en la feria. Una forma de establecer una red de contactos profesionales y personales para crear oportunidades laborales.

"Son colaboradores de primer nivel en el ámbito de la Formación Profesional. Ellos están encargados, no solamente de acoger al alumnado en su fase de prácticas, sino también de perfilar elementos de esos programas educativos para diseñar el futuro trabajador que tienen que incorporar a las empresas. Y es un recurso muy valioso, porque les ayuda al relevo generacional que necesitan las empresas, a generar nuevos perfiles profesionales, en definitiva, también a dimensionar el crecimiento que necesitan las empresas, buscándolo siempre en los perfiles técnicos y técnicos superiores que generamos desde la Formación Profesional", ha dicho el consejero de Educación.

En este contexto, Amador Pastor ha señalado la importancia de la Formación Profesional Dual en Castilla-La Mancha, con un incremento de alumnado de un 137% en la región, con respecto al curso pasado, pero especialmente en la provincia de Ciudad Real, donde llega al 140%, con casi 4 000 alumnos más.