La Semana del Libro de Valdepeñas amplía las posibilidades para disfrutar de la literatura con diferentes sentidos

La Semana del Libro de Valdepeñas presenta casi una quincena de actividades, del 16 al 28 de abril. Propuestas donde, como novedad, la literatura adquiere sabor a chocolate o se exploran las obras procedentes de la cultura coreana.

En la programación también talleres de grabado de Exlibris y de estampación con planchas de linóleo, tertulia literaria y taller de escritura a demanda, espectáculos de guiñol, cuentos y canciones para bebés y niños, teatro-musical con Alicia en el país de las maravillas y la obra Tuyo Cid, un homenaje a los juglares.

Para finalizar con el encuentro con la autora Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025 con su novela Cuando el viento hable.

Todas las actividades son gratuitas, en algunos casos con plazas limitadas o con entrada libre hasta completar aforo. Para aquellas que requieren invitación, estas ya están disponibles en la Biblioteca Municipal de Valdepeñas.