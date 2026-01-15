El director del Museo Reina Sofía visita el Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha visitado Valdepeñas para conocer en primera persona el Museo Gregorio Prieto, que alberga gran parte del legado artístico del pintor.

En una publicación en redes sociales, aparece un selfi de Segade junto a Raúl Luis, director del Museo Gregorio Prieto, sobre la frase "Nuevas líneas para seguir difundiendo la obra de nuestro fundador".

Recordemos que en Valdepeñas, localidad natal del artista de la Generación del 27, se exponen y custodian más de cinco mil obras del pintor. Entre los fondos de este espacio expositivo también obras de otras históricas figuras del mundo del arte como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Pablo Picasso.