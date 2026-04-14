Unidas por Valdepeñas separa los proyectos industriales de la planta de hidrógeno verde

Unidas por Valdepeñas sostiene que los proyectos de plantas industriales en la carretera de Daimiel, a dos kilómetros del barrio de Consolación, son distintos y deben analizarse por separado. La coalición está a favor de la planta de hidrógeno verde, que consideran inocua, y tampoco se oponen a la macro planta solar fotovoltaica, porque no es diferente a lo que puede hacer a nivel particular cualquier propietario de terrenos agrícolas, afirma el concejal David Casado.

Sobre la planta de combustible sintético a base de metanol, planteada en la misma ubicación que las dos anteriores, apuntan que deberían estudiar en detalle el proyecto antes de expresar su opinión.

En cualquier caso, Unidas por Valdepeñas afirma que se están "mezclando" proyectos que no van asociados, aunque Casado reconoce la relación entre ellos.

Desde Unidas por Valdepeñas apuntan que no quieren adelantarse a los acontecimientos, porque muchos de estos proyectos no llegan finalmente a materializarse.